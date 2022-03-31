Путин заявил, что Россия не станет закрытой страной

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет закрытой страной, но прежнего взаимодействия с западным бизнесом не будет.

"Предлагаю исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами, конечно, в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться и мы не будем закрытой страной. Но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются", - сказал глава государства на совещании по поддержке отечественной авиаотрасли.

Запад продолжит работать над санкциями

По его словам, Запад продолжит искать новые поводы для санкций против РФ в ближайшее время, это стоит учитывать при выстраивании системной работы по развитию экономики. "От политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается. Более того, конечно, будет искать все новые поводы для санкций, именно поводы. Поэтому рассчитывать на изменение этих подходов в ближайшее время не стоит", - сказал президент.

"В этой связи прошу правительство, Банк России, субъекты Федерации при выстраивании системной работы по развитию экономики, ее отдельных секторов ориентироваться на то, что санкционное давление на нашу страну, как это было в предыдущие десятилетия, сохранится. Такова объективная реальность", - подчеркнул он.

Путин добавил, что нелегитимные санкции и ограничения постоянно вводились против России на протяжении многих лет. "Их цель - сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, в финансах, в технологиях", - сказал президент РФ.

"Повторю, все эти санкции были заранее подготовлены, они были бы введены в любом случае - хочу это подчеркнуть. По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями", - отметил глава государства.

Ситуация в авиаотрасли

Как отметил Путин, "у нас есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития". По его словам, "прежде всего, надо поддержать российские авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую, ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России".

"Это оперативные и неотложные меры. А что касается долгосрочных решений, то необходимо корректировать стратегию развития авиаотрасли с опорой на собственные ресурсы с учетом новых условий", - подчеркнул президент. В этой связи, считает он, "есть пространство возможностей для российских производителей воздушных судов, конструкторских бюро, поставщиков материалов, агрегатов и комплектующих".

Путин заявил, что "в горизонте текущего десятилетия доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна кардинально вырасти, это, конечно, шанс для производителей авиатехники". При этом, подчеркнул он, должны быть обеспечены "высокое качество, надежность и экономическая эффективность нашей техники".

Касаясь действий западного бизнеса, Путин сказал, что "они, по сути, обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов".

Кроме того, по его словам, европейские страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов. "Западные страны сделали свой шаг, и мы, конечно, должны на него ответить", - добавил глава государства.