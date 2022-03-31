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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

На тульскую пенсионерку напали в подъезде из-за 5 кг сахара

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Полиция Тульской области расследует уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в ограблении пенсионерки.

Как сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД, женщина средних лет возле подъезда жилого дома в Алексине вырвала из рук пенсионерки пакет с сахаром.

Личность грабительницы полиции удалось быстро установить. Ею оказалась нигде не работающая и ранее неоднократно судимая 44-летняя местная жительница, проживающая на одной улице с пенсионеркой.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж".

Позже в полиции сообщили журналистам, что похищенные 5 кг сахара возвращены пожилой женщине.

Тульская область
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