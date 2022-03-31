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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Счетная палата и Минпромторг договорились об оперативном мониторинге импортозамещения

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата и Минпромторг будут вести оперативный мониторинг текущей ситуации по ключевым госпрограммам, в первую очередь по развитию промышленности и импортозамещению.

"Алексей Кудрин и Денис Мантуров обсудили план взаимодействия. На встрече 31 марта председатель Счётной палаты РФ и глава Минпромторга договорились вести оперативный мониторинг текущей ситуации по ключевым государственным программам, прежде всего касающимся развития промышленности и импортозамещения", - говорится в телеграм-канале Счетной палаты.

В сообщении отмечается, что "эти меры приобретают особую важность из-за влияния санкций на экономику России".

"Сейчас Счётная палата вносит коррективы в Основные направления деятельности на 2022-2024 гг., которые будут учитывать новые вызовы и задачи", - сообщили в ведомстве.

Алексей Кудрин Денис Мантуров
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