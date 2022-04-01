Хабаровский суд приговорил гражданина Узбекистана к 17 годам колонии за призывы к терроризму

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Участник террористической группировки родом из Узбекистана осужден судом Хабаровска на 17 лет за "медиа-джихад", сообщает пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю.

"Приговором 1-го Восточного окружного военного суда гражданин республики Узбекистан признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, из которых первые 4 года в тюрьме, остальные в колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

В отношении уроженца Узбекистана было возбуждено несколько уголовных дел - по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 322 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, содействие террористической деятельности, незаконное пересечение Государственной границы РФ).

Отмечается, что мужчина был членом подразделения международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ) - террористической группировки "Катиба таухид Валь-Джихад" (запрещена в РФ - ИФ). Как установило следствие, в 2019 году иностранца выдворили из России за нарушение миграционного законодательства, но тот вскоре вернулся под предлогом трудоустройства.

"Прибыв в Хабаровск он добровольно присягнул на верность террористической группировки "Катиба таухид Валь-Джихад" (запрещена в России) и дал согласие на участие в её деятельности, а именно осуществление, так называемого, "медиа джихада", - говорится в сообщении.

В интересах группировки мужчина создал канал в социальной сети и стал публиковать материалы с призывами осуществления террористической деятельности и оправдания терроризма. Помимо этого, иностранец убеждал присоединиться к нему и своих соотечественников.