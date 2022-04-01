Военные РФ сообщили об ударах высокоточным оружием по шести объектам армии Украины

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили шесть объектов армии Украины, в том числе склады с боеприпасами и горючим, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке и один склад горюче-смазочных материалов", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

25 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщил, что в ходе операции на Украине российские военные, в частности, применяют высокоточные авиационные крылатые ракеты большой дальности Х-101.

Российские военные сбили на Украине еще один беспилотник турецкого производства Bayraktar ТВ2, заявил в пятницу Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Лисичанск, Донецк, Чернигов, Коросунь, Новомихайловское, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Ваховка", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, также был сбит один украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Любимовка.

Оперативно-тактической авиацией поражены 52 военных объекта Украины. "Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ",- сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявил он.

Войска Луганской народной республики блокировали окраины города Кременная и поселка Метелкино вблизи Северодонецка и Лисичанска, сообщил Конашенков.

"Подразделения Луганской народной республики, продолжая наступление, блокировали северные окраины населенного пункта Кременная и восточные окраины Метелкино. За ночь уничтожено до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57 отдельной мотопехотной бригады, одна артиллерийская батарея, две БМП и четыре автомобиля различного назначения", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

Накануне Конашенков сообщил, что силы ЛНР ведут наступление на окраинах Северодонецка - одного из крупнейших городов Луганской области.