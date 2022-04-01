Кремль отреагировал на высказывания Депардье по ситуации на Украине

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле связывают критические высказывания французского актера Жерара Депардье, имеющего российское гражданство, по поводу специальной военной операции РФ на Украине с непониманием ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, читали (высказывания Депардье - ИФ). Поскольку там упоминается президент, я предположу, что Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"В силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня, не понимает, что произошло на Украине в 14 году, он не понимает, что такое Минские договоренности, он не понимает, что такое Донецк и Луганск, он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах", - добавил пресс-секретарь российского президента.

При этом, по его словам, "мы при необходимости будем готовы все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал". "Если он захочет", - заключил Песков.