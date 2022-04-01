Цена солярки на бирже СПбМТСБ выросла за неделю на 9%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Цена на летнее дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на этой неделе выросла более чем на 9% и достигла по итогам торгов 1 апреля 55 629 рублей за тонну, свидетельствуют данные биржи. При этом объемы продаж дизтоплива на СПбМТСБ на неделе постоянно снижались.

Таким образом, биржевая цена на дизтопливо возвращается к своему абсолютному историческому рекорду, который она достигла в феврале 2022 года - 56 986 рублей за тонну. В первой неделе марта биржевая стоимость солярки пережила сильное падение, а с 11 марта снова пошла в рост.

Как сообщалось, согласно данным ЦДУ ТЭК, производство бензинов и дизельного топлива в марте составило порядка 9,14 млн тонн, что на 5,7% меньше по сравнению с февралем. При этом производство дизельного топлива в марте по сравнению с февралем снизилось на 6% - до чуть более 6 млн тонн, бензинов - на 5%, до 3,1 млн тонн. По данным на 28 марта, запасы бензинов составляют 1,894 млн тонн, дизельного топлива - 3,069 млн тонн.