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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:36

Москалькова в понедельник посетит во Владимире сложивших оружие украинских военных

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о намерении посетить в понедельник, 4 апреля, во Владимире сложивших оружие украинских военных, которые прибыли из Мариуполя.

"Вышло огромное количество людей (украинских военных, сложивших оружие - ИФ) из Мариуполя. Послезавтра я поеду во Владимирскую область, Владимир, посмотреть, как разместились", - сказала Москалькова сообщила в ходе поездки в Республику Крым.

Ранее в субботу в рамках рабочей поездки в Крым Москалькова ознакомилась с условиями содержания военнослужащих Вооруженных сил Украины, попавших в плен в ходе специальной военной операции.

"В ходе посещения мест содержания я лично убедилась, что украинские пленные, находящиеся на территории РФ, обеспечены всем необходимым. Всем пленным, находящимся в России, оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь", - отметила она.

"Условия содержания нашей страной пленных находятся в строгом соответствии с нормами международного права", - заявила Москалькова.

Татьяна Москалькова
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