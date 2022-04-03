Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

В Бурятии пресекли попытку троих нетрезвых мужчин проникнуть в воинскую часть

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Военные предотвратили попытку проникновения троих пьяных мужчин на территорию воинской части, расположенной в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Восточного военного округа.

"3 апреля около 4:00 часов местного времени пресечена попытка проникновения трех молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, на территорию воинской части Улан-Удинского гарнизона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один правонарушитель был задержан нарядом воинской части. Двое других пытались скрыться с места происшествия, но их задержали сотрудники полиции.

В настоящее время с ними проводятся следственные действия.

Бурятия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Евросовета заявил о подготовке новых санкций против России

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки с COVID-19 госпитализировали почти две тысячи человек

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о ракетном ударе по нефтеперерабатывающему заводу под Одессой

За сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпало 45% месячной нормы осадков

Песков выразил уверенность, что у Rutube есть будущее

Песков выразил уверенность, что у Rutube есть будущее

На улицы Москвы для устранения последствий снегопада вывели 10 тысяч единиц спецтехники

На улицы Москвы для устранения последствий снегопада вывели 10 тысяч единиц спецтехники

Что произошло за день: суббота, 2 апреля

Режим ЧС введен в Минусинском районе Красноярского края из-за пожара

Режим ЧС введен в Минусинском районе Красноярского края из-за пожара

Гендиректор российского "Яндекса" Елена Бунина покидает пост

Гендиректор российского "Яндекса" Елена Бунина покидает пост

Пожар под Минусинском локализован

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код