В Бурятии пресекли попытку троих нетрезвых мужчин проникнуть в воинскую часть

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Военные предотвратили попытку проникновения троих пьяных мужчин на территорию воинской части, расположенной в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Восточного военного округа.

"3 апреля около 4:00 часов местного времени пресечена попытка проникновения трех молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, на территорию воинской части Улан-Удинского гарнизона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один правонарушитель был задержан нарядом воинской части. Двое других пытались скрыться с места происшествия, но их задержали сотрудники полиции.

В настоящее время с ними проводятся следственные действия.