В Петербурге 30 человек арестованы за участие в несогласованной акции

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек привлекли к административной ответственности в Петербурге за участие в несанкционированной акции, прошедшей накануне, сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов города.

Различные суды северной столицы арестовали 30 активистов, оштрафовали семь, обязательные работы назначили восьмерым.

Два дела вернули для устранения недостатков, рассмотрение трех отложили.

Как следует из сообщения, к настоящему моменту суды вынесли решения не по всем поступившим материалам.

"Интерфакс" не располагает комментарием МВД по поводу этой акции, в том числе сведениями о числе задержанных.