В Петербурге 30 человек арестованы за участие в несогласованной акции
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек привлекли к административной ответственности в Петербурге за участие в несанкционированной акции, прошедшей накануне, сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов города.
Различные суды северной столицы арестовали 30 активистов, оштрафовали семь, обязательные работы назначили восьмерым.
Два дела вернули для устранения недостатков, рассмотрение трех отложили.
Как следует из сообщения, к настоящему моменту суды вынесли решения не по всем поступившим материалам.
"Интерфакс" не располагает комментарием МВД по поводу этой акции, в том числе сведениями о числе задержанных.