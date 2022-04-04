Матрос погиб, выпав за борт сахалинского судна

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Следователи на Сахалине проводят проверку по факту гибели матроса, выпавшего за борт морского судна "Шахтерск-6", сообщает в понедельник Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"Проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла 2 апреля. Матрос "Шахтерска-6" выпал за борт во время перегрузки снабжения на судно "Дженова". Мужчину подняли из воды и передали прибывшим на место происшествия врачам скорой помощи.

"Однако спасти пострадавшего не удалось, при оказании первой медицинской помощи он скончался", - сказано в сообщении.

Следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда членов экипажа на судне, а также действиям капитана судна.