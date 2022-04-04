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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Жительница Кабардино-Балкарии подозревается в похищении маленького ребенка

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Кабардино-Балкарии, похитившей двухлетнюю девочку, сообщает в понедельник управление СКР по республике.

По версии следствия, 30 марта около полудня в селении Виноградное Прохладненского района КБР женщина заметила игравшую у дома девочку 2020 года рождения. Не имея каких-либо законных прав на ребенка, женщина девочку от дома и скрылась с ней в неизвестном направлении.

По заявлению родных незамедлительно начались поиски ребенка, и вечером того же дня правоохранительные органы выяснили, что женщина вывезла девочку в город Тырныауз Эльбрусского района КБР, где ее и задержали. Ребенка после осмотра медиками вернули родителям.

В отношении 44-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по п."д" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). Женщина находится под стражей.

КБР СКР
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