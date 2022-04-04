Большинство россиян негативно относится к НАТО

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (59%) заявили о своем отрицательном отношении к Североатлантическому альянсу, положительно к НАТО относятся 2% сограждан, равнодушно - почти каждый четвёртый (23%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что почти две трети россиян (62%) считают НАТО военной структурой, нацеленной на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, 15% респондентов полагают, что альянс является оборонительным военным союзом для защиты своих членов, каждый пятый (20%) затрудняется сформировать своё мнение по данному поводу.

Согласно опросу, почти половина россиян (46%) считает, что цели НАТО по военно-политическому сдерживанию России, провозглашенные при создании альянса в 1949 году, до сих пор не изменились. В том, что эти цели сейчас иные, уверен почти каждый третий (32%), а каждый пятый (22%) не знает, что можно сказать по этому поводу.

О блоке НАТО слышали 86% россиян, из них почти три четверти (73%) знают о фактах преступлений против человечности, совершенных во время военных операций альянса, отмечают социологи.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 2 апреля 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.