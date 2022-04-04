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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Программистов из РФ и Белоруссии отстранили от всемирного конкурса Google

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Программистов из России и Белоруссии не допустят к всемирному конкурсу для программистов Google Summer of Code (GSoC), сообщается на официальном сайте конкурса.

"В связи с текущими обстоятельствами GSoC 2022 не принимает участников (участников, наставников или администраторов организаций) из России, Беларуси и так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Нет ограничений для участников, находящихся на территории Украины, но за пределами ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

Google Summer of Code – программа американской корпорации Google, в рамках которой спонсируются студенты, принимающие участие в развитии проектов с открытым исходным кодом. Сумма вознаграждения (стипендии), выплачиваемого участникам GSoC, зависит от размера проекта, а также страны их проживания и варьируется в диапазоне от $1,5 тыс. до $6,6 тыс. Программа была запущена в 2005 году по инициативе основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа.

РФ Белоруссия Google
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