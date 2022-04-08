Минздрав предложил применять лекарства при ряде болезней не по инструкции

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав России подготовил проект постановления правительства о перечне заболеваний, при которых допускается применение лекарственного препарата вне инструкции по его применению (off-label), сообщили в пресс-службе министерства. Проект уже опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Оff-label могут быть квалифицированы такие назначения, как использование лекарственного препарата в возрасте, не указанном в инструкции по медицинскому применению; применение его в дозировках, отличных от инструкции данного лекарственного препарата и ряд других показателей", - сообщили в Минздраве.

Постановление разрешит применять препараты off-label в том числе при лечении детей с с онкологическими заболеваниями.

Практика применения препаратов off-label в медицине обусловлена тем, что альтернативная терапия может быть недоступна или отсутствовать. Еще в ряде случаев такая практика обусловлена нежеланием фармацевтических производителей проводить пострегистрационные клинические исследования для расширения сферы использования препаратов в коммерчески непривлекательных областях.

"В связи с этим организовать лечебный процесс без применения препаратов off-label невозможно. Это особенно актуально при оказании медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, где доля использования таких препаратов может достигать достигает 60-70 %", - сообщили в министерстве.

Сейчас эти препараты уже применяются для лечения пациентов с различными заболеваниями, но пока эти лекарства не входят в тариф, что затрудняет оплату их закупки за счет средств ОМС.

"В дальнейшем лекарственные препараты off-label могут быть включены в стандарты оказания медицинской помощи, которые в том числе используются для расчета финансовой потребности на оказание медицинской помощи", - добавили в пресс-службе.