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Путин подписал закон о выпуске лекарств без патента для помощи другим странам

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому правительство России наделяется правом производить патентованные лекарства для экспорта за рубеж без согласия патентообладателя.

Документ размещен на официальном портале правовой информации в пятницу.

Как говорилось в пояснительной записке к документу, речь идет о механизме в рамках Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 1994 г. с изменениями), который позволяет одному члену Всемирной торговой организации (ВТО) обратиться к другому члену ВТО с просьбой организовать производство патентованных лекарств на своей территории.

Такой механизм может применяться, когда лекарство нужно для борьбы с эпидемией, а своих производственных мощностей не хватает. При этом страна-производитель вправе воспользоваться патентом на изобретение в отношении лекарственного препарата без согласия патентообладателя.

Для применения этого механизма в России подписанный президентом закон вносит в Гражданский кодекс новую статью 1360.1. По этой статье обладатель патента на лекарство, которое будет производиться в России на экспорт, должен быть уведомлен в кратчайший срок и затем получить компенсацию. Объем производства при этом должен быть фиксирован, а на упаковку должно наноситься специальное обозначение.

Владимир Путин

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