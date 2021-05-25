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Дума приняла закон о выпуске лекарств без патента для помощи другим странам

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, по которому правительство России наделяется правом производить патентованные лекарства для экспорта за рубеж без согласия патентообладателя.

Как следует из пояснительной записки, речь идет о механизме в рамках Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 1994 г. с изменениями), который позволяет одному члену Всемирной торговой организации (ВТО) обратиться к другому члену ВТО с просьбой организовать производство патентованных лекарств на своей территории.

Такой механизм может применяться, когда лекарство нужно для борьбы с эпидемией, а своих производственных мощностей не хватает. При этом страна-производитель вправе воспользоваться патентом на изобретение в отношении лекарственного препарата без согласия патентообладателя.

Для применения этого механизма в России принятый Думой закон вносит в Гражданский кодекс новую статью 1360.1. По этой статье обладатель патента на лекарство, которое будет производиться в России на экспорт, должен быть уведомлен в кратчайший срок и затем получить компенсацию. Объем производства при этом должен быть фиксирован, а на упаковку должно наноситься специальное обозначение.

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