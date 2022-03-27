В Минпромторге не исключили самостоятельно производства некоторых лекарств в РФ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил, что в случае отказа поставлять в РФ иностранные лекарства может быть применена процедура принудительного лицензирования, и Россия будет производить их собственными силами.

"Если нам перестанут поставлять, мы будем производить свое", - сказал Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Министр подтвердил, что формулы для производства этих лекарств в России есть.

"Поэтому просто не надо нас заставлять это делать. Мы готовы приобретать все цивилизованным образом", - отметил Мантуров.

Прецеденты с принудительным лицензированием лекарств в России

Он напомнил о ситуации с препаратом ремдесивир, который по распоряжению правительства производится в РФ без согласия обладателей патентов.

"Могу поделиться с вами информацией. В свое время, когда в 2020-м году одна из зарубежных компаний поставила за один флакон ковидного антивирусного препарата $480, мы обратились с просьбой привести это к нормальной цене. Коллеги отказались это сделать. Мы вынуждены были пойти на принудительное лицензирование и производство собственными силами", - сказал Мантуров.

30 декабря 2021 года правительство РФ разрешило компании "Фармсинтез" в течение еще одного года выпускать лекарство против коронавируса "Ремдесивир" без согласия обладателей патентов на препарат. Такое решение обусловлено "крайней необходимостью, связанной с охраной жизни и здоровья граждан", отмечалось в распоряжении. Ранее правительство РФ распоряжением от 31 декабря 2020 года аналогично разрешало "Фармсинтезу" производство "Ремдесивира" в течение года без согласия правообладателей изобретений. В мае 2021 года Gilead Sciences Inc. (SPB: GILD) не смогла оспорить данное решение в Верховном суде РФ.

Ранее "Ремдесивир" был включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2021 год. "Фармасинтез" зарегистрировал предельную цену на "Ремдеформ" в 7,4 тыс. рублей без НДС. Gilead установила стоимость ремдесивира для развитых стран на уровне $390 за флакон, в России компания была готова реализовывать препарат за 28 тыс. рублей.