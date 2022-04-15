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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

В России стал недоступен сайт французского радио RFI

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В России стал недоступен сайт Radio France Internationale (Международное французское радио, RFI) из-за блокировки одной из страниц Роскомнадзором (РКН) по требованию Генпрокуратуры.

Сервис РКН по проверке блокировок показывает, что в России ограничен доступ к одной из страниц сайта rfi.fr по требованию Генпрокуратуры от 12 апреля. Поскольку сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта.

Также 15 апреля стало известно, что заблокирован сайт русскоязычной службы издания The Moscow Times. Редакция сообщила, что это сделал РКН по требованию Генпрокуратуры также от 12 апреля. Никаких уведомлений от ведомства редакция не получала, а поводом для блокировки стала публикация о событиях на Украине.

По данным организации "Роскомсвобода", которая делает выгрузку из реестра запрещенной в России информации, по этому же требованию Генпрокуратуры также под блокировку попали издания из Латвии, Грузии и Украины, всего более полутора десятка СМИ.

RFI Роскомнадзор Франция Украина Генпрокуратура Латвия Грузия The Moscow Times
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