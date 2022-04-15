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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Росавиация получит 1,5 млрд рублей на поддержку аэропортов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об оказании поддержки аэропортам. Росавиация на эти цели получит 1 507 262 700 рублей из резервного фонда правительства, говорится в документе, размещенном на сайте правовой информации.

Военная операция на Украине

Эти деньги в 2022 году будет выделены на предоставление субсидий аэропортам "на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России", "имея в виду отсутствие сокращения численности персонала получателя субсидии более чем на 10 процентов по сравнению с численностью персонала получателя субсидии по состоянию на 1 января 2022 года".

Росавиации поручено контролировать, чтобы эти субсидии расходовались по целевому назначению и эффективно. Агентству предстоит доложить об итогах правительству до 1 февраля 2023 года.

Росавиация с 24 февраля закрыла 11 аэропортов на юге России, недавно запрет был продлен до 19 апреля. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Пассажирам рекомендуется добираться до этих городов через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация Правительство Михаил Мишустин Анапа Курск Липецк Белгород Краснодар Ростов-на-Дону
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