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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:47

Телеканал башкирского филиала ВГТРК заблокировали на Youtube

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Канал филиала ВГТРК ГТРК "Башкортостан" на видеохостинге Youtube заблокировали без объяснения причин, сообщается на сайте телеканала в субботу.

"16 апреля ночью видеохостинг Youtube без объяснения причин заблокировал канал филиала ВГТРК ГТРК "Башкортостан". При этом каких-либо официальных писем или сообщений о нарушениях нам не приходило", - говорится в сообщении.

Отмечается, что канал был создан в марте 2013 года, на момент блокировки он имел более 280 тыс. подписчиков.

ГТРК "Башкортостан" Youtube
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