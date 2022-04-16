Телеканал башкирского филиала ВГТРК заблокировали на Youtube

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Канал филиала ВГТРК ГТРК "Башкортостан" на видеохостинге Youtube заблокировали без объяснения причин, сообщается на сайте телеканала в субботу.

"16 апреля ночью видеохостинг Youtube без объяснения причин заблокировал канал филиала ВГТРК ГТРК "Башкортостан". При этом каких-либо официальных писем или сообщений о нарушениях нам не приходило", - говорится в сообщении.

Отмечается, что канал был создан в марте 2013 года, на момент блокировки он имел более 280 тыс. подписчиков.