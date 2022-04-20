Мост через реку Кулешовка рухнул в Приморье

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Приморском крае обрушился мост через реку Кулешовка в городе Спасск-Дальний, сообщает в среду пресс-служба городской администрации.

"Сегодня, 20 апреля в 11:00, рухнул мост, проходящий через реку Кулешовка. Жертв нет. Сейчас экстренно принимаются меры по организации объезда моста и принятия дальнейших решений", - говорится в сообщении.

По данным краевой прокуратуры, мост рухнул из-за проезда тяжелого грузовика, который весит больше установленного ограничения в 20 тонн.

Глава городского округа Олег Митрофанов отметил, что сейчас устанавливают знаки, место ЧП перегораживают, организовывается временный объезд.

"Сейчас посмотрим, отсыпать его или асфальтировать. И будем дальше думать, какие меры будут приняты", - добавил Митрофанов.

Это уже второе происшествие с мостами за последние сутки в Приморье. Как сообщалось, во вторник был поврежден недавно отремонтированный мост через реку Суходол на участке трассы Владивосток - Находка - порт Восточный.