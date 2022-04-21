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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

В России за сутки COVID-19 заболели более 8,8 тыс. человек

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 8 875 случаев, госпитализированы за сутки 2 928 человек, скончались 197 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"По состоянию на 21 апреля в РФ выявлено 8 875 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 928 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 2,95%", - сообщили в оперштабе.

Рост числа госпитализаций отмечен в 35 субъектах РФ, снижение - в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

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За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 197 человек, накануне штаб сообщал о 223 умерших. Число умерших впервые с начала октября 2020 года снизилось ниже 200 человек за сутки.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 9 195 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 320.

"Выздоровели за сутки 14 182 человека, или на 12,5% меньше по сравнению с 20 апреля", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 110 861 случай заражения коронавирусом, 374368 умерших и 17 437 610 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тыс. Рост заболеваемости, как отмечали специалисты, был связан с распространением "омикрон"-штамма коронавируса. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.

Хроника 09 января 2020 года – 21 апреля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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