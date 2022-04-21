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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Чиновники не видят риска утечки химикатов с горящего завода в Кинешме

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Жилым кварталам Кинешмы не угрожает пожар в цеху Дмитриевского химзавода, также спасатели не видят риска утечки химических веществ с производства, сообщили в правительстве Ивановской области.

Пожар на заводе начался утром 21 апреля, два человека госпитализированы с ожогами, сообщала областная прокуратура. Затем в надзорном ведомстве уточнили, что одна женщина получили ожоги 30% поверхности тела.

"В результате происшествия пострадал один человек, который с ожогом доставлен в Кинешемскую ЦРБ. Решается вопрос о направлении пациента в профильное медицинское учреждение", - заявили позднее в администрации региона.

Также в областном правительстве уточнили, что возгорание произошло на территории ООО "ДХЗ-Производство" в неэксплуатируемом цехе ангарного типа. Пожар тушат службы оперативного реагирования Кинешмы, Кинешемского района, Заволжска и Вичуги - порядка 11 единиц техники.

По поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского на месте происшествия работает вице-премьер региона Сергей Зобнин, на месте ЧС также находится глава Кинешмы Вячеслав Ступин.

В региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что сотрудники аккредитованной экспертной организации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области" проведут лабораторные исследования атмосферного воздуха на содержание вредных химических веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятия и жилой застройки с учетом направления ветра.

"В настоящее время отобранные пробы находятся в работе. Состояние и качество атмосферного воздуха находится на постоянном контроле управления", - говорится в сообщении.

Дмитриевский химзавод - крупнейший производитель бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе.

Кинешма Ивановская область Станислав Воскресенский Дмитриевский химзавод МЧС Роспотребнадзор
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