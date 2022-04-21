Пожар на химзаводе в ивановской Кинешме потушен

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание на территории химического предприятия в Кинешме (Ивановская область) ликвидировано, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В 10:45 горение ликвидировано", - отметили в пресс-службе.

В результате пожара было повреждено здание на площади 1,5 тыс. кв. м. Есть пострадавший.

Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в 8:55. Возгорание произошло на территории ООО "ДХЗ-Производство" в не введённом в эксплуатацию цехе ангарного типа. Площадь пожара составила около 800 кв. м. Людей из горящего здания цеха эвакуировали.

В результате пожара пострадала женщина, ее с ожогами 30% тела госпитализировали в Кинешемскую ЦРБ. Решается вопрос о направлении ее в профильное медучреждение.

В облправительстве сообщали, что опасности утечки и распространения химических веществ с производства нет.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области" проводит лабораторные исследования атмосферного воздуха на содержание вредных химических веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятия и жилой застройки с учетом направления ветра.

В связи с пожаром прокуратура начала проверку. По ее итогам будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

Дмитриевский химзавод - крупнейший производитель бутилацетата и промышленных растворителей в России и Восточной Европе.