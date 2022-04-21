В двух районах Кубани усилили меры безопасности

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Оперативные службы Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края работают в режиме повышенной готовности в связи с ранее введенным в муниципалитетах "желтым" уровнем террористической опасности, сообщает в четверг пресс-служба краевой администрации.

"В целях безопасности жителей и гостей на территории Ейского и Щербиновского районов в местах массового скопления людей усилили работу патрулей, также организовали рейды на объекты промышленности, транспорта, ТЭК и ЖКХ", - говорится в сообщении

Кроме того, проводят проверку всех социальных и инфраструктурных объектов в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций.

Помимо этого, усилен контроль за соблюдением гражданами миграционного законодательства, а медицинские учреждения и все спасательные службы двух муниципалитетов работают в режиме повышенной готовности.

"В случае необходимости на территории районов развернут эвакуационные пункты, которые обеспечат едой и одеждой", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Ейском и Щербиновском районах Кубани до 20:00 по московскому времени 26 апреля введен "желтый" уровень террористической опасности.