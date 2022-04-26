Два района Кубани не стали продлевать "желтый" уровень террористической опасности

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения и меры безопасности, введенные в связи с "желтым" уровнем террористической опасности в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края сняты, сообщает оперативный штаб региона.

"В соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае на территории Ейского и Щербиновского районах сняты все ограничения и меры безопасности, которые ввели ранее в связи с действовавшим "желтым" уровнем террористической опасности", - говорится в сообщении.

Объявленный уровень прекратил действие с 20:00 вторника, все подразделения силовых структур переходят в штатный режим работы.

Ранее сообщалось, что 11 апреля в Ейском и Щербиновском районах Кубани ввели "желтый" уровень террористической опасности. В связи с ним были усилены меры безопасности.

"Желтый" уровень террористической опасности был введен в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в двух приграничных районах Воронежской области.