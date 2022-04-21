Мишустин освободил Федулова от должности замглавы Минэкономразвития по его просьбе

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Владислава Федулова от должности замглавы Минэкономразвития по его просьбе.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Федулов работал в должности замминистра с 3 апреля 2020 года, курировал в министерстве в том числе вопросы цифровой трансформации и развития цифровой экономики.