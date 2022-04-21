Автографы Блока, Пастернака, Плисецкой и Кардена выставят на торги в Москве

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Автографы Бориса Пастернака, Александра Блока, Майи Плисецкой и Пьера Кардена выставят на торги аукционного дома "12-й Стул", сообщили в пресс-службе аукциона.

Торги, где будут выставлены исторические предметы, редкие книги, рукописи и документы, пройдут 26 и 27 апреля. Среди лотов - два автографа Нобелевского лауреата Бориса Пастернака, стартовая цена который составит 300 тыс. рублей.

Также на торгах будет представлен корпус автографов знаменитых постояльцев московского отеля "Националь", в том числе Майи Плисецкой и Пьера Кардена, оставленные на развороте меню и оцененные в 190 тыс. рублей, а также автограф Джеймса Брауна на двойном CD-диске "I Feel Good" со стартовой ценой 120 тыс. рублей.

Самым дорогим лотом книжной части аукциона станет комплект 133 номеров журнала "СССР на стройке", выходившего в 1930-1949-х годах. Как отметили в сообщении, полные комплекты журнала практически не встречаются в продаже. Среди подписчиков журнала, выходившего также на большинстве европейских языков были Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Джон Голсуорси, Ромен Роллан. Стартовая цена лота составит 7,5 млн рублей.

Также на торги выставят автограф Александра Блока на сборнике "Снежная маска". Стартовая цена 1,2 млн рублей. Монументальный труд ученого и историка Николая Лихачева "Материалы для истории русского иконописания", который собран в двух папках и содержит 419 таблиц с 864 снимками с памятников русской иконописи выставят на торги за 400 тыс. рублей.

Полным комплектом художественной раскадровки первого выпуска мультфильма "Возвращение блудного попугая" выставят на торги за 80 тыс. рублей. В сообщении отмечается, что комплект имеет музейное значение.

На аукционе исторических предметов одним из топ-лотов станут нефритовые запонки работы ведущего мастера фирмы Фаберже, ювелира Хольминга. Стартовая цена лота 1,5 млн руб.