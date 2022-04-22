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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Школы столицы Камчатки эвакуируют из-за сообщения о "минировании"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Из-за сообщения о возможном акте терроризма в Петропавловске-Камчатском в пятницу четвертый день подряд эвакуируют все школы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Эвакуационные мероприятия продолжаются. После этого оперативные группы начнут проверять учреждения образования на наличие взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Всего в Петропавловске-Камчатского работают 35 школ, в которых учатся более 15 тыс. детей.

Как сообщалось, из-за частых сообщении о "минированиях" все школы Петропавловска-Камчатского до конца учебного года перешли на шестидневный режим учебы. Шестидневка введена для того, чтобы школьники нагнали учебную программу - они пропустили много уроков из-за отмены занятий, связанной с эвакуацией после анонимных сообщений о "минировании" зданий школ.

На Камчатке из-за сообщений о якобы готовящихся актах терроризма занятия в школах прерывались уже 13 раз. Ранее школы эвакуировали 26 января, 8 и 14 февраля, 14 марта, а также 4, 5, 6, 13, 14, 19, 20 и 21 апреля.

Во всех случаях опасных предметов в зданиях обнаружено не было.

Петропавловск-Камчатский
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