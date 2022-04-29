Школы и мэрию столицы Камчатки опять эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Из-за сообщения о возможном акте терроризма в Петропавловске-Камчатском в пятницу эвакуируют все школы, сообщает в пятницу пресс-служба горадминистрации.

"Поступил звонок о минировании нескольких школ. Принято решение эвакуировать учащихся из всех школ", - говорится в сообщении.

По этой же причине людей эвакуируют и из здания администрации Петропавловска-Камчатского.

Оперативным службам предстоит проверить здания на наличие взрывных устройств.

Всего в Петропавловске-Камчатского работают 35 школ, в которых учатся более 15 тыс. детей.

Как сообщалось, из-за частых сообщении о "минированиях" все школы Петропавловска-Камчатского до конца учебного года перешли на шестидневный режим учебы. Шестидневка введена для того, чтобы школьники нагнали учебную программу - они пропустили много уроков из-за отмены занятий, связанной с эвакуацией после анонимных сообщений о "минировании" зданий школ.

На Камчатке из-за сообщений о якобы готовящихся актах терроризма эвакуация в школах проходила уже 17 раз.

Во всех случаях опасных предметов в зданиях обнаружено не было.