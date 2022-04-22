При пожаре в НИИ Минобороны в Твери пострадали 27 человек

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В больницах Твери проходят лечение 13 пострадавших в результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ, сообщил "Интерфаксу" в пятницу региональный министр здравоохранения Сергей Козлов.

"На данный момент известно о 27 пострадавших в результате пожара. 13 из них были госпитализированы, пятеро находятся в реанимации, их состояние стабильное", - сказал Козлов.

Министр отметил, что еще 14 человек находятся на амбулаторном лечении. "Некоторые обратились за помощью уже позже. Кто-то надышался дыма. У некоторых ушибы, порезы", - отметил Козлов.

Пожар возник в четверг в одном из кабинетов военного института. По предварительным данным, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. метров. К тушению пожара были привлечены подразделения пожарно-спасательных частей, было задействовано более 240 человек, свыше 60 единиц техники, вертолет Ми-8 МЧС России. Полностью пожар удалось потушить утром в пятницу.

Со ссылкой на источник сообщалось, что погибли семь человек. Официальной информации о погибших до сих пор нет. На месте происшествия работают военные следователи.

Также, по данным источника, военные следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).