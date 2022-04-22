Минтранс предложил досрочно передавать суда в собственность лизингополучателей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, в котором предлагается досрочно передавать в собственность судоходным компаниям морские или речные суда, находящиеся в лизинге. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

"По соглашению сторон договора лизинга, предмет лизинга по договору лизинга морского судна, судна внутреннего плавания или судна смешанного (река - море) плавания может перейти в собственность лизингополучателя до истечения срока договора лизинга и до исполнения лизингополучателем обязательств по выплате лизингодателю лизинговых платежей по договору лизинга в полном объеме", - говорится в проекте постановления.

Согласно пояснительной записке, проектом постановления предусматривается возможность в рамках заключенных договоров лизинга избежать санкционных ограничений, введенных недружественными РФ государствами.

"Предлагаемые изменения позволят сохранить анонимность настоящего собственника и, как следствие, избежать потенциальных арестов судов в иностранных портах", - отмечается в документе.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля подписал закон о поддержке транспортной отрасли в период действия санкций. Согласно принятому закону, правительство получает право определять особенности исполнения договоров лизинга морских и речных судов, железнодорожного подвижного состава и контейнеров, что позволит избежать их ареста в случае включения лизингодателей в санкционные списки.