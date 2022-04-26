Пять человек пострадали при взрыве гранаты во Владимирской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали жителя города Александрова Владимирской области по подозрению в покушении на убийство нескольких человек, сообщает СК СКР по региону во вторник.

По версии следствия, накануне около 17:20 по московскому времени в лесопарковой зоне недалеко от города Александров подозреваемый кинул в группу мужчин, с которыми он спорил, предмет, похожий на гранату.

"В результате детонации осколочные ранения получили 5 человек, которые доставлены в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Подозреваемый сказал, что приобрел боеприпас у знакомого.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.

В свою очередь, администрация Александровского района сообщила, что пострадавшим в результате происшествия в парке "Сосенки" оказана помощь и сейчас их здоровью ничего не угрожает.

По данным местных СМИ, накануне вечером пьяный местный житель кинул гранату в группу чиновников, осматривающих место благоустройства в парке.