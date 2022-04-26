Генконсульство РФ разъяснило новые правила въезда в Таиланд с 1 мая

Фото: Adisorn Chabsungnoen/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - С 1 мая приезжающие в Таиланд россияне с прививкой вакциной "Спутник Лайт" будут рассматриваться как невакцинированные, сообщает генконсульство РФ на Пхукете.

"Полностью вакцинированными от коронавируса считаются иностранные граждане, привитые двумя дозами указанных препаратов (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Covilo, Sputnik V, Covaxin, Novavax, Medigen) не позднее чем за 14 дней до поездки. В виде исключения в список входит однокомпонентная Janssen. Граждане, вакцинированные препаратом "Спутник Лайт", не считаются полностью вакцинированными от коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отметили в генконсульстве, граждане, переболевшие коронавирусом и привитые как минимум одной дозой препарата от коронавируса, считаются полностью вакцинированными при наличии медицинского сертификата о перенесенном заболевании.

Там также добавили, что сертификаты о вакцинации двумя дозами препарата Sputnik V по-прежнему принимаются без учета даты их выдачи (срока давности).

Власти Таиланда с 1 мая упрощают правила въезда в страну для привитых и непривитых туристов. С этой даты вакцинированным туристам для въезда в Таиланд не нужно проходить ПЦР-тестирование по прибытии, а у непривитых появилась возможность не соблюдать карантин, сдав ПЦР-тест перед поездкой.

Полностью привитым туристам для посещения Таиланда с 1 мая потребуется загрузить на онлайн-платформу перед поездкой Thailand Pass копии следующих документов: загранпаспорт, сертификат о вакцинации и медицинскую страховку с минимальным покрытием в $10 тыс.

Непривитым туристам, если они не хотят соблюдать карантин, нужно загрузить на Thailand Pass загранпаспорт, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, страховой полис также с покрытием $10 тыс.

Как уточнили в генконсульстве, детям до 12 лет разрешен въезд в Таиланд без сопровождения взрослых только при наличии сертификата о полной вакцинации. Если документа нет, то въезд возможен только в сопровождении полностью привитых родителей.

Детям в возрасте 12-17 лет разрешен въезд без сопровождения взрослых при наличии сертификата о вакцинации как минимум одной дозой препарата от коронавируса не позднее чем за 14 дней до поездки.