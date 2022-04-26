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Власти Москвы заявили, что увольняемые медики закрывающихся COVID-больниц работали временно

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Все медработники законсервированных коронавирусных больниц в Москве были заблаговременно уведомлены об окончании трудового договора, работа в таких больницах временная. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Работа в ковидных больницах носит временный характер, и это было прописано в подавляющем большинстве трудовых договоров. До их расторжения медработникам направлялись уведомления об окончании срочного трудового договора за 3 календарных дня. При этом они получали все положенные выплаты, в том числе за неиспользованный отпуск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сотрудников из регионов были созданы все необходимые условия для работы и проживания.

В депздраве подчеркивают, что из-за улучшения эпидемиологической ситуации в городе большинство врачей и медсестер вернулись к плановой работе, медработники из регионов со всем накопленным опытом борьбы с пандемией возвращаются к плановой работе в своих городах.

"Что касается появившихся в СМИ сообщений о закрытии госпиталя "Вороновское" и увольнении сотрудников, сообщаем, что больница была построена как многофункциональная инфекционная. Она не является резервным временным госпиталем и не планируется к закрытию или консервации", - сказали в департаменте.

Отмечается, что больница прекращает прием пациентов с коронавирусом и начинает работать как инфекционная, всем сотрудникам госпиталя будет предложено продолжить работу в составе инфекционной больницы в соответствии с опытом и квалификацией, а при необходимости и желании – пройти дополнительное обучение для работы по новому профилю.

Ранее в СМИ появилась информация о "увольнениях в ультимативном порядке" врачей из больниц, законсервированных в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве. Также сообщалось о закрытии госпиталя "Вороновское".

Москва
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