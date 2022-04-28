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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:49

Сход нескольких вагонов с углем произошел в Хабаровском крае

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Восстановительные работы продолжаются на месте схода вагонов грузового поезда в Хабаровском крае, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ДВЖД.

"На месте продолжаются восстановительные работы", - сказал представитель компании.

Он также уточнил, что поезд перевозил уголь, часть вагонов уже поднята.

Сход вагонов произошел 28 апреля в 00:20 по местному времени на станции Харпичан однопутного неэлектрифицированного участка Постышево - Комсомольск-на-Амуре. ДВЖД информировало, что с путей сошли 9 вагонов. Пострадавших нет, угрозы экологии тоже нет.

Для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Постышево и Комсомольск-на-Амуре.

Сотрудник пресс-службы также сообщил, что на расписании пассажирских поездов происшествие не отразилось.

"Пассажирский поезд N364 Тында - Комсомольск прошел графиком. Происшествие на движение поездов не повлияло", - отметил собеседник агентства.

Причины схода вагонов выясняются.

Хабаровский край
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