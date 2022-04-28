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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:06

Приграничный район Курской области отменил массовые праздничные мероприятия

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Традиционные мероприятия, посвященные Первомаю и Дню Победы, в текущем году не будут проводиться в Хомутовском районе Курской области, сообщила районная администрация.

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"Согласно протоколу антитеррористической комиссии о запрете всех мероприятий в приграничных районах, традиционные мероприятия, посвященные 1 мая, Дню Победы, и все другие массовые праздничные мероприятия на территории нашего района проводиться не будут", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что общественная акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. Возложить цветы павшим защитникам Отечества жители района могут в любое удобное время.

Хомутовский район Курской области граничит с территорией Украины. В регионе с 11 апреля введен "жёлтый" (высокий) уровень террористической опасности. Он продлится до 11 мая.

Курская область
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