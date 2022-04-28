Уральского подростка заподозрили в лжеминировании зданий из мести бывшему другу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры задержали 16-летнего школьника из города Березовский Свердловской области по делу о лжеминировании социальных объектов в Нефтеюганске, сообщили в отделе полиции Нефтеюганска.

В декабре 2021 года в течение четырех дней в дежурную часть пять раз поступали сообщения о бомбах в таких зданиях в Нефтеюганске. Взрывных устройств тогда нигде не нашли.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на жителя Березовского 2006 года рождения, которого раньше к уголовной ответственности не привлекали.

"В признательных показаниях юноша пояснил, что у него возник конфликт с другом, проживающим в Нефтеюганске. Отомстить подозреваемый решил с помощью ложных сообщений о минировании. В качестве объектов он выбрал здания социальной инфраструктуры, располагающиеся в родном городе обидчика", - говорится в сообщении.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.