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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Брянские власти опровергли информацию о проблемах с продуктами первой необходимости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Проблем с обеспечением продуктами первой необходимости в Брянской области нет, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

В пресс-службе обратили внимание на распространение в соцсетях фейкового телефонного разговора якобы с представителем штаба "Единой России", который со ссылкой на губернатора Александра Богомагаза утверждал, что в регионе в ближайшее время будут проблемы с продуктами первой необходимости, а жителям начнут раздавать гуманитарную помощь.

"Это звонок от украинских пропагандистов. Никаких проблем с обеспечением продуктами первой необходимости в Брянской области нет. Все системы жизнеобеспечения Брянской области работают в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба подчеркнула, что сообщение якобы от гуманитарного центра "Единой России" с призывами приходить за гуманитарной помощью является ложным.

Брянская область
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