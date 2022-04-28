Брянские власти опровергли информацию о проблемах с продуктами первой необходимости

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Проблем с обеспечением продуктами первой необходимости в Брянской области нет, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

В пресс-службе обратили внимание на распространение в соцсетях фейкового телефонного разговора якобы с представителем штаба "Единой России", который со ссылкой на губернатора Александра Богомагаза утверждал, что в регионе в ближайшее время будут проблемы с продуктами первой необходимости, а жителям начнут раздавать гуманитарную помощь.

"Это звонок от украинских пропагандистов. Никаких проблем с обеспечением продуктами первой необходимости в Брянской области нет. Все системы жизнеобеспечения Брянской области работают в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба подчеркнула, что сообщение якобы от гуманитарного центра "Единой России" с призывами приходить за гуманитарной помощью является ложным.