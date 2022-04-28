Несколько десятков дачных участков загорелись под Курганом

Спасатели эвакуировали 500 человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС Курганской области эвакуировали 500 человек из садового товарищества "Малиновка", где тушат крупный ландшафтный пожар, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожарные тушат возгорания на 50 дачных участках на общей площади 5 тыс. кв. м, от огня необходимо защитить более 500 дачных домов.

В ликвидации пожаров задействованы более 100 человек и 35 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Для опашки очагов пожаров задействуется инженерная машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС.

Сообщения о двух крупных ландшафтных пожарах - в деревне Моревское Варгашинского района и вблизи садового товарищества "Малиновка" под Курганом поступили в четверг около 13:00 по московскому времени. В Моревском горит сухая трава на площади 1 тыс. кв. м. Огонь перекинулся на 6 домов и надворных построек. Тушение пожара осложняет аномально жаркая для региона погода - температура воздуха + 27 градусов - и сильный ветер.