Что произошло за день: четверг, 28 апреля

Закрытие въезда в РФ премьеру и главе МИД Канады, крушение частного вертолета в Саратове и рекордный штраф "Радио Свобода"*

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Экс-губернатор Сахалина получил 15 лет колонии строгого режима. Суд вынес решение по второму уголовному делу против Александра Хорошавина, приговоренного ранее к 13 годам. Он обвинялся в 17 эпизодах получения взяток и в 2 эпизодах приготовления к получению взяток.

- Премьеру и главе МИД Канады закрыли въезд в Россию. МИД РФ назвал это ответной мерой на аналогичные действия правительства Канады, призвав его также "отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике". Всего в стоп-листе 592 фамилии - это политики, государственные чиновники и другие граждане.

- "Газпром" обвинил Польшу в получении российского газа через ФРГ. После приостановки прямых поставок она покупает российский газ: но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". В целом, ЕС наращивает закупки у "Газпрома", ветряки для выработки электроэнергии в регионе работают все хуже.

- "Яндекс" продаст VK сервисы "Новости" и "Дзен". Параметры сделки пока не называются, она должна еще получить одобрение ФАС. О планах компании продать эти активы сообщалось в конце марта. Также стало известно, что "Интеррос" приобрел 35% в TCS Group у семьи Тинькова, а "Группа инвестиционно-строительных компаний MAX" планирует купить российскую сеть магазинов OBI.

- Частный вертолет разбился в Саратове. Он потерпел крушение на границе Кировского и Октябрьского районов города в лесополосе. Жесткую посадку объяснили сближением с другим вертолетом. Один человек погиб, еще один получил травмы, поиск третьего пострадавшего продолжается.

- "Радио Свобода" (*признано в РФ СМИ-иноагентом) оштрафовано на 15 млн руб. Причина - неудаление фейков о спецоперации на Украине и экстремистских высказываний в адрес РФ. Общее число эпизодов - 16, общая сумма штрафов - 15 млн руб. В производстве мирового суда находится еще несколько протоколов в отношении издания на общую сумму 240 млн руб. За отказ удалять контент сегодня также были оштрафованы Google и Twitter.

- Решение о порядке выборов губернаторов РФ могут принять в ближайшие дни. Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур заверил, что власти "должны дать населению право участвовать" в выборах глав регионов - "либо напрямую, либо через представителей".