Google оштрафован на 3 млн руб. за неудаление с YouTube клипа Моргенштерна

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района признал компанию Google виновной в административном правонарушении, выразившемся в отказе удалить с платформы YouTube видеоклип рэпера Моргенштерна, в котором содержится пропаганда наркотических средств, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Признать Google LLC виновной в совершении административного правонарушения, и назначить штраф в размере 3 млн рублей", - огласил решение судья.

Суд признал Google виновным в правонарушении по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещённого контента).

Как передаёт корреспондент, претензии Роскомнадзора к компании связаны с отказом удалить с платформы YouTube музыкальный видеоклип рэпера Моргенштера "Розовое вино", в котором, согласно решению Зюзинского суда Москвы, в прошлом году было установлено наличие пропаганды наркотических средств.

3 июня 2021 года Зюзинский суд Москвы назначил рэперу Моргенштерну административный штраф в размере 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в его песнях.

Моргенштерн покинул Россию в конце 2021 года после высказывания главы СКР Александра Бастрыкина о том, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".

Наказания соцсетей за неудаление запрещенного контента

С 11 февраля 2022 года Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Сумма штрафов в отношении компаний уже составляет около 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам в виде 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 7,2 млрд рублей оборотных штрафов.