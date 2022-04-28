Экс-губернатор Сахалина получил 15 лет колонии и 500 млн руб. штрафа

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале суда Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Южно-Сахалинский городской суд в четверг вынес приговор по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, уже приговоренного в 2018 году к 13 годам колонии, на этот раз приговорив его к 15 годам колонии строгого режима, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Суд приговорил Хорошавина к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщала ранее пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, по второму уголовному делу экс-губернатор обвинялся в 17 эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в 2 эпизодах приготовления к получению взяток (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Рассмотрение по этому делу Южно-Сахалинский городской суд начал осенью 2020 года.

"По версии следствия, с мая по ноябрь 2014 года участники группы, возглавляемой Хорошавиным, организовали получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн рублей от граждан, имеющих намерение участвовать в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в качестве кандидатов. Всего злоумышленниками получено свыше 100 млн рублей", - сообщала ранее пресс-служба прокуратуры.

В своем последнем слове, с которым экс-губернатор выступил в суде в феврале текущего года, он заявил, что "не совершал этих преступлений, никакой ОПГ не было, никаких взяток не было, прошу оправдать".