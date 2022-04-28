Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Один человек погиб при крушении вертолета в Саратове, еще один пострадал, третьего ищут

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб при катастрофе вертолета в Саратове в четверг, еще один получил травмы, продолжается поиск третьего пострадавшего, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем телеграм-канале.

"Прибывшие на место сотрудники Центра медицины катастроф доложили, что пострадали три человека. Один летчик, 26 лет, состояние удовлетворительное, у него ушибы конечностей. Он выпрыгнул из вертолета на парашюте. Вертолет сгорел, в нем находится сгоревший труп одного человека. Третьего пострадавшего не могут найти", - написал Костин.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что частный вертолет потерпел крушение на границе Кировского и Октябрьского районов города в лесополосе. Он отмечал, что погиб один человек, еще двое остаются зажатыми в обломках и признаков жизни не подают.

Саратов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На Евгения Ройзмана составили протокол о неуважении к власти

На Евгения Ройзмана составили протокол о неуважении к власти

Жесткую посадку вертолета под Саратовом объяснили сближением с другим вертолетом

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Частный вертолет разбился в Саратове

Синоптики пообещали россиянам теплый май

Синоптики пообещали россиянам теплый май

В МИД РФ осудили попытки вовлечь Приднестровье в конфликт на Украине

В МИД РФ осудили попытки вовлечь Приднестровье в конфликт на Украине

Twitter оштрафован на 3 млн руб. за отказ удалять публикации свастик

В Кремле заявили, что решение по отмене выборов губернаторов могут принять в ближайшие дни

В Кремле заявили, что решение по отмене выборов губернаторов могут принять в ближайшие дни