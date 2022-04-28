Один человек погиб при крушении вертолета в Саратове, еще один пострадал, третьего ищут

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб при катастрофе вертолета в Саратове в четверг, еще один получил травмы, продолжается поиск третьего пострадавшего, сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем телеграм-канале.

"Прибывшие на место сотрудники Центра медицины катастроф доложили, что пострадали три человека. Один летчик, 26 лет, состояние удовлетворительное, у него ушибы конечностей. Он выпрыгнул из вертолета на парашюте. Вертолет сгорел, в нем находится сгоревший труп одного человека. Третьего пострадавшего не могут найти", - написал Костин.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что частный вертолет потерпел крушение на границе Кировского и Октябрьского районов города в лесополосе. Он отмечал, что погиб один человек, еще двое остаются зажатыми в обломках и признаков жизни не подают.