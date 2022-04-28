Жесткую посадку вертолета под Саратовом объяснили сближением с другим вертолетом

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Центральном военном округе (ЦВО) сообщили о сближении двух вертолетов в Саратовской области, которое привело к жесткой посадке одного из них и гибели члена экипажа.

"28 апреля на аэродроме в Саратовской области во время учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку произошло сближение двух вертолетов, в результате чего один получил повреждение и совершил жесткую посадку", - сказали в пресс-службе.

"В результате жесткой посадки один член экипажа погиб. Второй вертолет совершил посадку в штатном режиме", - отметили военные.

В пресс-службе заявили, что на месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев сообщил в своем телеграм-канале о произошедшем на территории Кумысной поляны падении вертолета "Ансат", совершавшего учебный полет из поселка Соколовый.

"По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется", - написал он.

Согласно сайту Минобороны РФ, учебно-тренировочный вертолет "Ансат-У" используется военными для обучения курсантов вузов и летчиков армейской авиации.