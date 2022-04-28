Twitter оштрафован на 3 млн руб. за отказ удалять публикации свастик

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы Таганского района признал виновным в административном правонарушении компанию Twitter, выразившемся в отказе удалить запрещенные в РФ посты с инструкциями по приготовлению "коктейлей Молотова" и нацистских свастик, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Признать Twitter LLC виновной в совершении административного правонарушения, и назначить штраф в размере 3 млн рублей", - огласил решение судья.

Суд признал Twitter виновным в правонарушении по ч. 2ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента).

По данным суда, претензии к социальной сети связаны с публикациями свастик, инструкций по изготовлению "коктейлей Молотова", информации, оскорбляющей российское государство, гимн и флаг.

Защитник Олег Володин просил суд прекратить производство по делу в связи с малозначительностью, однако суд отказал.

4 марта соцсеть Twitter была заблокирована в России из-за отказа удалять признанный запрещённым в РФ контент.

С 11 февраля 2022 года Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Сумма штрафов в отношении компаний уже составляет более 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам в виде 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 7,2 млрд рублей оборотных штрафов.