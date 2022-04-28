В СКР создали горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - По поручению Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в Информационном центре СК России открыта круглосуточная горячая линия для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

"Наряду с вопросами социального и бытового характера многие люди, вынужденно покинувшие свои дома, сообщают об утере связи с родными, оставшимися в зоне проведения специальной военной операции. Обращаясь на горячую линию, беженцы просят Следственный комитет России помочь установить местонахождение своих близких", - отмечается в сообщении.

В связи с этим глава ведомства поручил Информационному центру СК России оказать содействие прибывшим на территорию РФ лицам в поиске родных.

Бастрыкин также поручил подчиненным уделять особое внимание обращениям такого характера, указав на необходимость подробного выяснения и документирования доводов беженцев, а также оперативного их направления в соответствующие следственные подразделения для поиска пропавших родственников.

Обратиться на горячую линию Информационного центра СК России прибывающие граждане могут по телефону: 8-800-100-12-60 (#6), а также в социальных сетях: "Телеграм", "ВКонтакте" - Приемная Председателя СК России и группа Информационного центра, "Одноклассники".