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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

В Омске загорелся камыш на площади 5 тысяч квадратных метров

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Кировском районе Омска загорелся камыш на пустыре, площадь возгорания составляет около 5000 квадратных метров, сообщили в областном управлении МЧС.

Пожар тушат 20 человек. Работу пожарных осложняет сильный порывистый ветер.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 12:12 по местному времени (9:12 по Москве), в 13:17 было объявлено, что пожар локализован.

Омские СМИ отмечают, что это не первый случай возгорания камыша в городе.

Омск МЧС
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