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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Песков заявил об отсутствии новостей в переговорах с Украиной на фоне инициативы Эрдогана

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили об отсутствии новостей в переговорах между делегациями РФ и Украины в свете недавнего предложения лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возобновлении стамбульского процесса.

На просьбу журналистов прокомментировать реакцию Москвы на инициативу турецкого президента, предложившего повторно Стамбул в качестве переговорной площадки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "На переговорном треке новостей пока нет".

26 апреля президент Турции в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным повторил свое предложение повысить статус российско-украинских переговоров в Стамбуле до уровня лидеров.

Дмитрий Песков Украина Реджеп Тайип Эрдоган
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