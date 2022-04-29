Песков заявил об отсутствии новостей в переговорах с Украиной на фоне инициативы Эрдогана

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили об отсутствии новостей в переговорах между делегациями РФ и Украины в свете недавнего предложения лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возобновлении стамбульского процесса.

На просьбу журналистов прокомментировать реакцию Москвы на инициативу турецкого президента, предложившего повторно Стамбул в качестве переговорной площадки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "На переговорном треке новостей пока нет".

26 апреля президент Турции в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным повторил свое предложение повысить статус российско-украинских переговоров в Стамбуле до уровня лидеров.